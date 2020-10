"Szumowski chodził i roznosił koronawirusa". Zaskakujące słowa Lubnauer

We wtorek wieczorem serwis Wirtualna Polska poinformował, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Polityk ma koronawirusa.

– Im dłużej go poznajemy tym bardziej okazuje się człowiekiem nieodpowiedzialnym. Przypomnę, że wyjechał do Hiszpanii, a wcześniej ministerstwo odradzało takie podróże. Były minister, który wyjeżdża tuż po tym, jak ogłaszał Polakom, że nie powinni – stwierdziła Lubnauer w Radiu Plus.

– Mam wrażenie, że pan Szumowski chodził i roznosił. Ten przypadek, kiedy zaczął być chory, potem być może nie miał testu z wynikiem negatywnym... Na pewno zwrócimy się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wyjaśnienie tej sprawy, żeby dowiedzieć się dlaczego pan Szumowski chodził po sklepach, chodził po Polsce i roznosił korornawirusa, bo wszystko wskazuje, że dokładnie tak wyglądała sytuacja. To oburzające, pokazuje pełną nieodpowiedzialność polityka PiS – dodała.

