To koniec większości opozycji w Senacie? Libicki: Coś się skończyło

"Na połączonych komisjach senackich wykreślenie zakazu uboju rytualnego nie uzyskało większości. Coś się skończyło w Senacie..." – napisał na swoim profilu Jan Filip Libicki.

Czy to oznacza, że koalicja w Senacie rozpadnie się? Wiele na to wskazuje. Kilka dni wcześniej polityk PSL Marek Sawicki mówił o ultimatum, jakie jego partia postawiła Koalicji obywatelskiej i Lewicy.

– Jeśli Koalicja Obywatelska i Lewica nie poprą 3 naszych poprawek w Senacie, to będziemy się zastanawiać nad dalszym funkcjonowaniem koalicji w Senacie – powiedział wtedy Marek Sawicki w programie "Kwadrans Polityczny".

Wczoraj senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki przyznał, że w łonie pozycji dochodzi do coraz większych napięć.

– Tak, to jest więcej niż rysa, to pęknięcie z całą pewnością i my teraz, że tak powiem, będziemy się przyglądać w tych wszystkich głosowaniach, które będą przed nami. Z całą pewnością na te nasze głosowania będzie rzutowało zachowanie kolegów z większości senackiej w komisji ustawodawczej wczoraj, nie będę tego ukrywał, a jakie głosowania przed nami, to nie wiem – stwierdził Jan Filip Libicki w TVP Info.

Premier poinformował w poniedziałek o propozycjach zmian w tzw. piątce dla zwierząt. Jak wyjaśnił, powstały one na podstawie sugestii rolników. Szef rządu tłumaczył, że ma to być złoty środek zapewniający zarówno troskę o zwierzęta, jak i gospodarstwa rolne.

