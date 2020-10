15-latek i jego matka popełnili samobójstwo. Tragiczne okoliczności zdarzenia

Jak podają lokalne media, 40-letnia kobieta i jej 15-letni syn popełnili samobójstwo we wtorek 13 października, około godziny 18.30.

Zwłoki znalazł mąż kobiety, kiedy wrócił po pracy do domu. W czasie kiedy doszło do tragedii w domu znajdował się także 19-letni syn małżeństwa, który do momentu przybycia do domu ojca nie zauważył, że coś się stało.

Jak informowało serwis RMF FM 15-letni chłopak miał rany cięte szyi i łokcia, a ciało kobiety, bez żadnych obrażeń, znajdowały się w jednym z pokojów na piętrze.

Sprawę bada prokurator z Prokuratury Rejonowej z Tarnowa oraz służby śledcze z tarnowskiej komendy, jak również z Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa.

Jak podaje RMF FM, z informacji zebranych przez policyjnych techników wynika, że samobójstwo popełnił najpierw 15-latek. Kiedy matka znalazła martwego syna, także odebrała sobie życie.

Czytaj także:

Nielegalna impreza w pobliżu klasztoru jasnogórskiego. Interweniowała policja