Arcybiskup Gądecki na kwarantannie

"W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przebywa w kwarantannie. Kuria Metropolitalna i Sekretariat Metropolity Poznańskiego wprowadziły system pracy zdalnej. Wszelkie dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z służbami sanitarnymi" – czytamy w komunikacie przesłanym przez Kurię.

We wtorek wieczorem Biuro Prasowe Episkopatu zamieściło informację o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u Sekretarza Generalnego KEP, bpa Artura Mizińskiego.

Kuria podała także informację o zakażeniu biskupa pomocniczego Szymona Stułkowskiego.

"Z przykrością informujemy, że u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz biskup przebywa w izolacji domowej, podobnie jak inne osoby, które miały z nim kontakt" – napisano w komunikacie.

Arcybiskup Gądecki to już siódmy zakażony hierarcha polskiego Kościoła, o chorobie którego poinformowano w ciągu ostatnich dni. We wtorek wieczorem podano informacje o biskupie Mizińskim. W zeszłym tygodniu pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u bpa Romana Pindla (diec. bielsko-żywiecka) oraz u abpa Wiktora Skworca (archidiecezja katowicka). We wtorek kuria w Opolu poinformowała, że koronawirusem zarażeni są bp Andrzej Czaja i bp Rudolf Pierskała.

