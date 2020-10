"Jedna z najgorszych opozycji w Europie". Ostre słowa wiceministra sprawiedliwości

Wójcik gościł w programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1. Podczas rozmowy z prowadzącą określił Koalicję Obywatelską i inne partie opozycyjne w Sejmie, jako jedne z "najgorszych opozycji w Europie". Wiceszef resortu sprawiedliwości szeroko komentował również sytuację epidemiczną w Polsce.

– Patrząc na sytuację w innych krajach Polska jest w dobrej sytuacji, zajmujemy 17 miejsce, jeśli chodzi o zapadalność na #COVID19, nie mamy godziny policyjnej, sytuacji, która widzimy w Hiszpanii – stwierdził. – Chciałbym bardzo podziękować służbie zdrowia za to, że tyle serca dają. Gdyby nie oni to Polska w wynikach byłaby w innym miejscu – dodał.

Wiceszef resortu sprawiedliwości życzył również zdrowia koledze z ministerstwa. Sebastian Kaleta poinformował w środę wieczorem, że jest zarażony koronawirusem.

– Słyszałem, że Sebastian Kaleta ma pozytywny wynik, życzę mu zdrowia. Widziałem się z nim dość dawno. Mam wyniki w porządku, ale jeszcze raz życzę Sebastianowi zdrowia – powiedział.

Polska w Unii

Wójcik odniósł się także do wywiadu, jakie udzielił ostatnio Jarosław Kaczyński. Wicepremier mówił w nim o możliwości zawetowania przez Polskę unijnego budżetu.

– Cieszę się, że pan premier #Kaczynski udzielił tego wywiadu. To, co słyszymy ostatnio, te bezczelne ataki ze strony unijnych urzędników. W żadnym przepisie traktatowym nie ma mechanizmu łączenia praworządności z budżetem – powiedział.

– Holendrzy mają wątpliwości co do praworządności w Polscy, my mamy wątpliwości co do praworządności w Holandii. To stamtąd uciekli do Polski rodzice z autystycznym dzieckiem, uciekli z tego praworządnego kraju – dodał.

Sprawa sędzi Morawiec

Wójcik skomentował również sprawę sędzi Morawiec, którą zajmuje się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Nie przesądzam, czy sędzia #Morawiec jest winna czy nie, to rozstrzygnie sąd. Takich spraw jest więcej. Wczoraj sędzia spowodował wypadek po pijaku, już ma zdjęty immunitet, zarzuty już są postawione – stwierdził wiceminister.

– Kwestia dotycząca postępowań immunitetowych to nie są postępowania dyscyplinarne, one są wyłączone. Jeżeli się decyduje o immunitecie to orzeczenie o zabezpieczeniu nie dotyczy tego rodzaju postępowań – dodał.

