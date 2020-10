Szybko rośnie liczba zajętych respiratorów. Najnowsze dane

Czarzasty do rządu: To ja mówię wam, do cholery...

– Rząd nie ma planu. Jak się rozmawia z rządem, to rząd mówi: jak my mamy przewidzieć co będzie za miesiąc – tłumaczył na antenie Polsat News lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.