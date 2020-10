Trzaskowski: Sytuacja jest krytyczna

– My od wielu miesięcy apelujemy jako samorządowcy o to, żebyśmy byli konsultowani w sposób poważny a propos tych decyzji, które rząd chce wcielać w życie. W naszej ocenie nie ma żadnej strategii, a nawet jeżeli jest, to nikt nas o niej nie informuje. Bardzo często jesteśmy powiadamiani w ostatniej chwili o planach rządu, które nie są z nami konsultowane – wskazywał Rafał Trzaskowski.

Podczas wspólnej konferencji z liderem PO Borysem Budką prezydent Warszawy mówił o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Przypomniał, że po wygranych przez siebie wyborach prezydenckich Andrzej Duda obiecywał większą aktywność.

– I też apeluję do pana prezydenta, żeby dużo bardziej aktywnie włączył się ze swoim autorytetem w dzisiejszą sytuację, gdyż rząd najwidoczniej takiego wsparcia od głowy państwa potrzebuje – powiedział Trzaskowski.

Mocne słowa pod adresem rządzących padły z ust szefa Platformy Obywatelskiej. – Zgłosiliśmy pięć postulatów dotyczących realnej walki z COVID. Niestety, żaden z tych postulatów nie został spełniony przez pana premiera – powiedział Budka. Polityk stwierdził, że rząd poniósł absolutną klęskę na polu walki z koronawirusem. – Niestety, statek tonie. Nawet kapitan tego statku znajduje się na kwarantannie. Polacy oczekują konkretnego planu dot. realnej walki z COVID-em – wskazywał.

