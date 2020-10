"Zawieszam pytanie, nie jesteśmy Duchem Świętym". Zaskakujące słowa na antenie TOK FM

Od początku rozmowy dziennikarz krytykował rząd za zły – jego zdaniem – stan przygotowań od jesiennej fali zachorowań.

W odpowiedzi polityk mówił, jakie działania powinny zostać teraz podjęte, aby poprawić organizację funkcjonowania służby zdrowia w obliczu epidemii. – Te obostrzenia są niestety koniecznie, ale należy też przywidywać przyszłość, wprowadzając, uzupełniając ten program o kilka przedsięwzięć – mówił Sośnierz, wymieniając m.in. masowe testy.

– Ale do tego trzeba mieć testy i laboratoria, a my nie mamy – stwierdził Żakowski.

– Ano właśnie, zaniechano, ale to trzeba szybko uzupełniać – mówił poseł. – W ciągu miesiąca może da się (niektóre braki w przygotowaniu – red.) nadrobić – dodał.

Sośnierz stwierdził także, że poza planami przedstawianymi przez rząd należy też rozbudować bazę epidemiczną, tak aby w momencie kiedy fala zachorowań zostanie ograniczona, udało się utrzymać liczbę zakażeń na niskim poziomie. – Trzeba mieć system, równolegle przewidywać, jak nam się uda już zapanować nad zachorowaniami, żeby na nowo się nie rozhulała ta epidemia – tłumaczył poseł.

– Testy na obecność koronawirusa powinny być za darmo. Bo tutaj się rozwinął jakiś dziwny rynek i on nie potrzebnie hamuje. Tak samo jak szczepienia na grypę w tym roku dla tych którzy chcą. Tutaj nie ma co tworzyć barier. To nie są wydatki przekraczające możliwości państwa – wymieniał dalej polityk.

Kiedy Żakowski stwierdził, że według rządu Polska wciąż ma dużo pieniędzy na inwestycje i wydatki na walkę z epidemią, Sośnierz stwierdził: „No to kupmy na Boga te urządzenia, ile one będą kosztowały? Te urządzenia do testowania”. Poseł dodał także, że należy usprawnić pracę laboratoriów.

W odpowiedzi na słowa polityka, Żakowski stwierdził: „Dlaczego minister zdrowia tego nie rozumie?”. Poseł nie zdążył odpowiedzieć, kiedy dziennikarz dodał: „Zawieszam pytanie, nie jesteśmy Duchem Świętym”.

Czytaj także:

Pięć radiowozów na sygnale do mężczyzny bez maseczki

Czytaj także:

Prawie 10 tys. zakażeń u sąsiada Polski. Pomimo stanu nadzwyczajnego i ograniczeń