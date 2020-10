Przepis o maseczkach znajdzie się w ustawie. "Żeby uniknąć niepotrzebnej dyskusji i emocji"

– Będzie ten przepis przeniesiony bezpośrednio do ustawy, po to, żeby uniknąć niepotrzebnej dyskusji i emocji, które mają miejsce. Zdania prawników są w tej sprawie podzielone. Jest bardzo duża część prawników, którzy uważają, że obecne rozwiązania są wystarczające – mówił Michał Dworczyk w „Sednie sprawy” Radia Plus.

– Natomiast jest też pewna część prawników, która twierdzi, że te wszystkie przepisy powinny być zawarte nie na poziomie rozporządzenia, a na poziomie ustawy. Żeby uniknąć tej dyskusji, chociaż nasze opinie i analizy wskazują, że to rozwiązanie jest wystarczające, ale żeby uniknąć tej dyskusji przy okazji innych zmian legislacyjnych, ten zapis zostanie doprecyzowany – dodał.

Krótsza kwarantanna?

– Mam nadzieję, że pan premier zawnioskuje, też zgodnie z obowiązującymi przepisami, o skrócenie kwarantanny, żeby wrócić już do normalnego trybu, funkcjonowania, ale ta decyzja jeszcze też nie zapadła. Jak zapadnie, poinformujemy o tych działaniach – stwierdził Michał Dworczyk.

