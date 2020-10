Pacjentka z nowotworem: Dla nas działania wojewody, to powolne uśmiercanie

– Dzień dobry, chciałbym poruszyć sprawę naszego szpitala MSWiA w Poznaniu – oddział hematologii. Zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego, szpitala ma być zamieniony w szpital jednoimienny, a co za tym idzie, my mamy być stąd przetransportowani do innych szpitali – relacjonuje jedna z pacjentem szpitala MSWiA w Poznaniu, w nagraniu przesłanym do serwisu RMF FM.

– Tylko, że to nie jest jedyny problem (...) Jeżeli nawet teraz te osoby z nas, które jesteśmy po ciężkich chemiach, po ciężkiej, głębokiej aplazji, przekaże się do innego szpitala na nasze dalsze leczenie, przytoczenie czy inne zabiegi, ale chodzi o cały oddział. Nas, tutaj wszystkich, na oddziale jest około 400 osób – opisuje kobieta.

– To są osoby na dziennych chemiach, biorące udział w różnych programach lekowych. To znaczy, że jeżeli będzie tak postanowione, ten oddział hematologii w MSWiA zniknie z powierzchni Ziemi. W imię COVID-19 zostaniemy bez opieki, bo klinika na Szamarzewskiego jako jedyna w tym momencie nie jest w stanie nas wszystkich obsłużyć – dodaje pacjentka.

Na nagraniu kobieta apeluje do wojewody wielkopolskiego, aby ten jeszcze raz przeanalizował decyzję o przekształceniu szpitala w placówkę jednoimienną, gdzie leczeni mają być tylko pacjenci z koronawirusem.

– Dla nas te działania, które on wykonuje (wojewoda - przyp. RMF FM) są powolnym naszym uśmiercaniem. Nie będzie gdzie się leczyć, nie będzie tej opieki – tłumaczy pacjentka.

