Świątek musi zapłacić podatek od wygranej we Francji

W sobotę, 10 października Iga Świątek wygrała turniej French Open i jako pierwsza w historii Polka zdobyła wielkoszlemowy tytuł w singlu. 19-letnia tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Jest to największy sukces polskiego tenisa. Żaden polski zawodnik nie wygrał nigdy turnieju tej rangi.

Za samo zwycięstwo w finale młoda zawodniczka otrzymała premię w wysokości 1,6 mln euro. Za rozegranie całego turnieju i dojście do finału Światek zarobiła 1,1 mln euro. Po zwycięstwie Polki w mediach pojawiły się spekulację, co do zwolnienia tenisistki z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od wygranych sum. Na podobny gest Ministerstwo Finansów zdobyło się wobec Olgi Tokarczuk, która w zeszłym roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Pisarka otrzymała wtedy 9 mln koron szwedzkich, czyli ponad 3,5 mln złotych.

Jak jednak donosi radio TOK FM Świątek nie będzie mogła cieszyć się ze zwolnienia podatkowego. W resorcie nie są prowadzone żadne prace związane z procedurą zwolnienia zawodniczki z obowiązku zapłaty podatku. Jak twierdzą dziennikarze radia, ministerstwo finansów na chwilę obecną nie wiedzą, ile miałby ów podatek wynieść.

