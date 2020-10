Senator PiS zostanie wyrzucony z klubu? "To mogło się nie spodobać kierownictwu"

Podczas środowych głosowań w Senacie, siedmiu senatorów klubu PiS opowiedziało się za odrzuceniem "Piątki dla zwierząt". Wśród nich był Jan Maria Jackowski. W czwartek szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział, że prawdopodobne jest usunięcie Jackowskiego z klubu. Do sprawy odniósł się na antenie TOK FM sam zainteresowany,

Jackowski tłumaczył, że nie jest członkiem partii PiS, a jedynie klubu PiS. – Do tej pory nie mam żadnej wiedzy na ten temat, czy taki wniosek jest już gotowy, czy będzie składany. Jedyne, co w tej sprawie wiadomo, to wypowiedź pana marszałka Terleckiego w jednej z rozgłośni radiowych w dniu wczorajszym – podkreślił.

– Ja startowałem z list PiS, popierałem program PiS i w moich wypowiedziach broniłem tego programu, natomiast to, co mogło się nie podobać kierownictwu klubu, to było krytykowanie nepotyzmu, ale to jest w ogóle sprzeczne z programem PiS – mówił senator. Jak przyznał, nepotyzm był niestety także w szeregach PiS. – Mieliśmy medialne doniesienia na ten temat. Czy kwestie zarobków niektórych współpracowników prezesa Glapińskiego w NBP. Ae to kierownictwo przyznało mi rację w tej krytyce. Ja te zarzuty traktuje czysto w sposób nieadekwatny do treści – oświadczył senator.

