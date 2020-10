Pobił operatora TVP, ale nie trafi do aresztu. Sąd podjął decyzję

Syn Ryszarda K. nie zostanie aresztowany za pobicie operatora TVP Gdańsk. 31-latek dostał dozór policji oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonego. To decyzja Sądu Rejonowego w Gdyni – informuje Radio Zet.

– Mężczyznę objęto dozorem policji – dwa razy w tygodniu musi zgłaszać się na komisariat, ma zakaz kontaktu i zbliżania się na mniej niż 50 metrów do trzech osób pokrzywdzonych w tej sprawie – przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie, ale sąd nie przychylił się do prośby.

Szokująca agresja

Do pobicia operatora TVP doszło w czwartek wieczorem przed domem Ryszarda K. w Gdyni na Kamiennej Górze. Tego dnia CBA zatrzymało kilkanaście osób, w tym mecenasa Romana Giertycha.

– Wraz z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł i w dość mocnych słowach powiedział, że mamy odejść, po czym wrócił i zaczął popychać naszego producenta – relacjonował poszkodowany operator.

Mężczyzna był kopany w głowę i uderzył w chodnik. – Nie wiedziałem, co się stało, zostałem uderzony głową o beton i miałem wrażenie, że coś się stało. Kiedy dziennikarka powiedziała, że jestem cały we krwi, zobaczyłem, że tak jest. Potem przyjechała karetka i policja i zostałem odwieziony do szpitala – powiedział.

