Szokujące porównanie Śmiszka. Dyskusja o aborcji na równi z odcięciem głowy francuskiemu nauczycielowi

Na przedmieściach Paryża napastnik z nożem zaatakował nauczyciela i odciął mu głowę. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że był to "islamistyczny atak terrorystyczny". W niedzielę po południu tłumy przybyły na plac Republiki w Paryżu w hołdzie dla zamordowanego Samuela Paty’ego.

W szokującym wpisie na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zestawił tę tragedię z... tematem aborcji w Polsce. Na jego słowa zareagował publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

"Morderstwo francuskiego nauczyciela przez religijnego fanatyka to znak że prawa i wolności obywatelskie (w tym wolność słowa) jest w Europie nieustannym zagrożeniu. Jedni w imię boskie obcinają głowy, inni np w Polsce, chcą na ołtarzu składać ofiary z kobiet i ich prawa do życia" –napisał Śmiszek.

"Pan poseł porównuje obcięcie mężczyźnie głowy we Francji do debaty o aborcji w Polsce? Dobrze to zrozumiałem?" – dopytywał Makowski.

"Debaty o aborcji? Przecież już dziś mamy do czynienia ze śmierciami kobiet, które zabiło prawo stworzone i stosowane przez fanatyków. Za kilka dni będziemy mieć kolejne zaostrzenie. Wszystko w imię boga, jak mniemam…" – odpisał mu polityk.

"Czyli jednak świadomie porównał Pan poseł debatę o aborcji w Polsce do obcięcia głowy francuskiemu nauczycielowi przez islamskiego fanatyka religijnego. Dziękuję, właśnie to chciałem ustalić" – skwitował publicysta "Do Rzeczy".

