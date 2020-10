"Po raz pierwszy zdarzyło się...". Komorowski komentuje sprawę Giertycha

W sobotę prokuratura poinformowała, że skierowała do sądu wnioski o tymczasowy areszt dla pięciu zatrzymanych osób: Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. Poznański sąd nie aresztował żadnego z nich.

Do zatrzymań przeprowadzonych przez CBA doszło w czwartek. W piątek podejrzani usłyszeli zrzuty dotyczące wyprowadzenia i przywłaszczenia ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej. Grozi im do 10 lat więzienia.

Sprawę w Polsat News komentował były prezydent Bronisław Komorowski.

– Po raz pierwszy zdarzyło się próbować aresztować adwokata, który prowadzi liczne sprawy przeciwko obecnym ludziom władzy, bo jest to kwestia Jarosława Kaczyńskiego, kwestia pana (byłego szefa KNF Marka - red.) Chrzanowskiego. To są sprawy, które w bezpośredni sposób dotykają ludzi obecnej władzy PiS-owskiej, więc ma ta sprawa posmak polityczny – powiedział.