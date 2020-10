Rozwój epidemii w Polsce. Minister zdrowia: Musimy się liczyć ze scenariuszami najgorszymi

Minterstwo zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 7482 przypadkach zakażenia koronawirusem. W dziennym raporcie o koronawirusie w Polsce resort zdrowia podał również, że z powodu COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.

O rozwoju epidemii w naszym kraju oraz planowanych działaniach rządu mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Adam Niedzielski. – Narzędzia, które pomogą nam w walce z COVID-19 to chociażby dostępna infrastruktura ok. 15 tys. łóżek. Pojawiały się sygnały, że mają charakter papierowy. Przeprowadziliśmy kontrole czy są rzeczywiste i jest to liczba po weryfikacji – przekazał. Minister zdrowia przekazał również, że odbyły się również prace nad kwestią przekształcenia części szpitali powiatowych na szpitale zajmujące się koronawirusem. – Mamy do czynienia z profilowaniem szpitali regionalnych na te, które mają wypełniać funkcje covidowe. W wyniku takiego przekształcenia powiększymy infrastrukturę o 10 tys. łóżek. Dedykujemy personel szpitalny zagadnieniom covidowym – powiedział.

Niedzielski mówił również o działaniach związanych ze szpitalami wojewódzkimi. – Nie ma mowy o przekształceniu w całości tych szpitali. Chcemy zaproponować przekształcenie oddziałów internistycznych w całości lub w znaczącym procencie na potrzeby covidowe. Będziemy dzięki tym działaniom mieli ok. 3 tys. dodatkowych łóżek wraz z personelem. Będziemy mieli do czynienia z podwojeniem bazy łóżek – poinformował.

Z zapowiedzi ministra wynika, że w walkę z epidemią koronawirusa włączyć się ma prywatne lecznictwo. – Do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały obowiązek utworzenia covidowych łóżek – przekazał.

– Musimy się liczyć też ze scenariuszami najgorszymi, które będą się realizowały w postaci 15 tys. czy 20 tys. nowych przypadków dziennie jeszcze w tym tygodniu. Z tego miejsca apeluję do wszystkich o bardzo poważne traktowanie wszystkich obostrzeń. Noszenie maseczek jest wymogiem podstawowym. Kto tego nie robi, jest osobą nieodpowiedzialną, która generuje ryzyko dla bezpieczeństwa innych – podkreślił Niedzielski. Zwracając się do środowisk "wolnościowych", minister przypomniał, że nienoszenie maseczki jest naruszeniem wolności i bezpieczeństwa drugiego człowieka. – Zasada "zero tolerancji" będzie stosowana przez policję – oświadczył.