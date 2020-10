Ważny apel Roberta Lewandowskiego

Od niedawna w całej Polsce ponownie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Nie wszyscy jednak chcą się do tego obowiązku stosować. Tylko ostatniej doby funkcjonariusze policji pouczyliś ponad 1080 osób nie zakrywających ust i nosa, nałożylii mandat w stosunku do ponad 3690 osób, a w ponad 570 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Z ważnym apelem w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Lewandowski.

"Dbajmy o siebie, naszych najbliższych, ale i o wszystkich, których mijamy każdego dnia. Proszę, noście maseczki, przestrzegajcie wytycznych sanitarnych i zalecanego dystansu społecznego" – napisał na Instagramie kapitan polskiej reprezentacji. "Wierzę, że jeśli wszyscy będziemy odpowiedzialni, uda się nam przetrwać ten czas - razem, pomimo dystansu" – dodał piłkarz.

Lewandowski swój wpis opublikował w językach polskim i angielskim. Opatrzył go swoim zdjęciem w maseczce.

