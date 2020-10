Prymas Polski prosi o modlitwę za biskupa zarażonego koronawirusem

Emerytowany biskup archidiecezji gnieźnieńskiej Bogdan Wojtuś został zakażony koronawirusem. Duchowny przebywa obecnie w szpitalu. Jego stan jest poważny. Media informowały o zakażeniu biskupa w sobotę. W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u bp. Wojtusia, na kwarantannę musiał udać się Prymas Polski Wojciech Polak. Również inne osoby, które miały kontakt z biskupem seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej zostały skierowane na przymusową izolację.

Na oficjalnym profilu Archidiecezji Gnieźnieńskiej pojawił się apel Prymasa o modlitwę w intencji chorego biskupa Wojtusia.

"Prymas Polski prosi o modlitwę w intencji przebywającego w szpitalu bp. Bogdana Wojtusia, którego stan jest bardzo poważny. Apeluje również o modlitwę za wszystkich chorych i cierpiących z powodu #COVID19 oraz tych, którzy niestrudzenie niosą im pomoc. Pod Twoją obronę..." – napisano na Twitterze.

Biskup Bogdan Wojtuś ma 83 lata. W latach 1988 – 2012 był biskupem pomocniczym w Gnieźnie.

Bp Wojtuś to kolejny hierarcha polskiego Kościoła, który jest zakażony koronawirusem. We wtorek wieczorem podano informacje o zakażeniu biskupa Artura Mizińskiego. Kilkanaście dni temu pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u bpa Romana Pindla (diec. bielsko-żywiecka) oraz u abpa Wiktora Skworca (archidiecezja katowicka). We wtorek kuria w Opolu poinformowała, że koronawirusem zarażeni są bp Andrzej Czaja i bp Rudolf Pierskała.

Na kwarantannie przebywają obecnie m.in. Prymas Polski Wojciech Polak oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.