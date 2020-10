Morawiecki uspokaja Polaków. "Dokonaliśmy ogromnych zakupów sprzętu"

Na briefingu podczas wizyty w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Tomaszowie Mazowieckim szef rządu mówił, że szpitale – które są na pierwszej linii walki z koronawirusem – muszą mieć odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt.

– Dlatego Agencja Rezerw Materiałowych i inne agendy państwowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonały ogromnych zakupów sprzętów. Wśród tych zakupów znalazło się około pół miliarda rękawiczek, masek, kilkanaście milionów tych najbardziej zaawansowanych masek dla medyków: FFP2, FFP3 - zapasy na najbliższych parę miesięcy – wyliczał premier.

Jak mówił, jednocześnie dokonywane są zakupy bardziej specjalistycznego sprzętu, jak kardiomonitory czy respiratory. – Jeśli chodzi o respiratory, to dzisiaj w leczenie COVID-19 zaangażowanych jest około 600 respiratorów w odpowiednich miejscach w szpitalach. Prócz tego wolnych dzisiaj jest 810 respiratorów, ale tu, na magazynach w tym miejscu i w innych miejscach w Polsce jest ponad dwa tysiące respiratorów, które są dystrybuowane do szpitali – poinformował Morawiecki.

Przekazał też, że tylko w zeszłym tygodniu z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych wyjechało 350 respiratorów i około 300 kardiomonitorów do blisko 100 szpitali.

– W minionym roku szczepionek na grypę było ponad milion. Dzisiaj to już ponad 3 miliony. Kolejne są już w zamówieniach. Sprzęt medyczny różnego rodzaju będzie służył do wyposażania tego, co niezbędne przy każdym możliwym scenariuszu rozwoju epidemii – dodał premier.

