"Kwestia raczej dni, niż tygodni". Warszawa: Szpital polowy docelowo dla tysiąca pacjentów

– Jako odpowiedzalny rząd musimy myśleć o wszystkich wariantach. Też o takich wariantach, kiedy system służby zdrowia stanie na granicy wydolności. Dlatego w sobotę premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o powołaniu szpitali tymczasowych. Pierwszy szpital powstanie na stadionie PGE Narodowym – wskazał Dworczyk. – Coś takiego robimy po raz pierwszy w Polsce. To ogromne wyzwanie. Apelujemy o włączenie się w działania wszystkich, którzy mogą pomóc – mówił szef KPRM.

Michał Dworczyk zaznacza, że to nie jest szpital na teraz. Na razie system ochrony zdrowia funkcjonuje, ale jak wskazał polityk trzeba myśleć o czarnych scenariuszach. – Chcemy, aby gotowość do przyjmowania pacjentów szpital osiągnął jak najszybciej. Myślimy o dniach, a nie tygodniach – przekazał szef KPRM.

Szpital polowy na stadionie narodowym będzie filią szpitala MSWiA. W pierwszym etapie dostępnych będzie 500 łóżek – 50 łóżek dla intensywnej terapii, pozostałe dla osób wymagających leczenia tlenoterapią, ale bez respiratorów. Docelowo łóżek ma być tysiąc.

Premier wydał decyzję administarcyjną na bazie której spółka zarządzająca stadionem prowadzi wszystkie działania przygotowujące obiekt. Wszystkie działania będzie refinansowała KPRM. Menadżerowie ze szpitala MSWiA będą nadzorowali personel. Finasowanie pracy lekarzy i pielęgniarek ma zapewnić Ministerstwo Zdrowia. Obecnie trwają prace nad skompletowaniem personelu.

Dwa szpitale tymczasowe w stolicy

– W najbliższych dniach otwieramy tymczasowy szpital, który będzie zabezpieczeniem dla Mazowsza. To pierwszy taki szpital, ale chcemy być gotowi, by przygotować sieć takich tymczasowych szpitali – powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak powiedział, w Warszawie ma powstać także drugi szpital tymczasowy. Wojewoda mazowiecki przystąpił do przygotowań, wyboru lokalizacji.

Polityk wskazał: – Mamy szereg zgłoszeń ze służb podległych MSWiA osób, które wyrażają wolę pracy w szpitalach tymczasowych. Są gotowi służyć i pracować dla obywateli.

– Szpital tymczasowy na stadionie narodowym będzie zabezpieczeniem dla mieszkańców Warszawyi Mazowsza. W tym tygodniu kilkanaście tysięcy miejsc w szpitalach w całej Polsce zostanie przekazanych do walki z COVID-19 – powiedział Kamiński.

Czytaj także:

Nowa wiceminister zdrowia. Będzie odpowiedzialna za informatyzacjęCzytaj także:

Są wstępne lokalizacje szpitala tymczasowego w Krakowie