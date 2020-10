Nieoficjalnie: Po kontakcie z tym posłem Jarosław Kaczyński trafił na kwarantannę

Informację o decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości przekazał za pośrednictwem Twittera wicerzecznik tej partii Rafosław Fogiel. "Po informacji o kontakcie, w ramach obowiązków służbowych, z osobą zarażoną COVID-19, Prezes PiS Jarosław Kaczyński - zgodnie z zaleceniami GiS –udaje się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji służb sanitarnych" – napisał.

Wicepremier trafił na kwarantannę po kontakcie z szefem sejmowej komisji obrony posłem Michałej Jachem – informuje WP. Polityk PiS w niedzielę otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. – Test wyszedł pozytywnie. O wyniku zostałem poinformowany w niedzielę. W tej chwili w Polsce to nic nadzwyczajnego. Jestem w szpitalu, czuję się dobrze. Moja rodzina przebywa na kwarantannie – mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS. Jednak nie chciał zdradzić okoliczności spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.

– Zachowuję wszelkie reżimy sanitarne, stosuję się do wytycznych. Wszyscy, z którymi miałem styczność w określonym czasie, zostali poinformowani o moim pozytywnym teście na COVID-19. Ich dane zostały przekazane do Sanepidu, do odpowiednich służb sanitarnych – wskazuje Michał Jach.

Nieoficjalnie prezes Kaczyński miał widzieć się z posłem Jachem pod koniec ubiegłego tygodnia. W sobotę Jarosław Kaczyński pojawił się w Strachocinie w gminie Sanok. Uczestniczył we mszy świętej na Bobolówce razem z biskupami, przedstawicielami rządu i politykami PiS z całej Polski. Wśród nich byli m.in. Marek Kuchciński, Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Andrzej Adamczyk, Joachim Brudziński, Marek Pęk i Mariusz Błaszczak, który również od poniedziałku udał się na kwarantannę.