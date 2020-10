Straż miejska z uprawnieniami dot. kontroli noszenia maseczek. Wyciekł projekt PiS ws. epidemii

Co znajdzie się w ustawie? Duża część ustawy dotyczy delegowania lekarzy i pielęgniarek do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy dostaną 7 dni od wejścia ustawy w życie na przygotowanie listy wszystkich lekarzy i pielęgniarek, które można skierować do pracy – wskazuje rozgłośnia. To samo dotyczy studentów medycyny, doktorantów oraz wszystkich osób z wykształceniem medycznym. Ich listę mają przygotować rektorzy uczelni medycznych.

Propozycja zawiera, zapowiadane od pewnego czasu, wyłączenie odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy lekarskie popełnione podczas leczenia chorych na COVID-19. "w czasie epidemii powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID – 19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja)" – wskazano w uzasadnieniu.

W ustawie mają się pojawić zapisy dotyczące maseczek. Jako formę stosownych środków walki z epidemią dopisano nakaz zakrywania ust i nosa, co ma zakończyć interpretacje, że obecne obostrzenia wprowadzane rozporządzeniem rządu są bezprawne. RMF FM informuje, że ustawa zezwala też na wykorzystanie straży miejskich do kontrolowania czy nosimy maseczki – straż miejska decyzją wojewody będzie mogła wykonywać polecenia komendanta wojewódzkiego policji.

Mandaty za wykroczenia związane z epidemią będą zasilały budżet NFZ. Wtorkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego izba zajmie się projektem, rozpocznie się o godz. 10.

