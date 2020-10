"Absurdalny wniosek". Terlecki kpi z opozycji: Cieszy się, że odniosła drobny sukcesik

Sejm na początku wtorkowych obrad przychylił się do wniosku szefa klubu KO Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, aby posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS ws. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) zarządził przerwę na Konwent Seniorów. Ostatecznie obrady zostały przerwane do jutra do godz. 9.00.

Zdaniem Terleckiego opozycja "gra swoja grę polityczną", która polega na tym, żeby w każdej sprawie, nawet w ich przekonaniu słusznej, zrobić na złość rządowi i większości sejmowej.

– Zwołałem konwent seniorów, zaproponowałem rozwiązanie, które dawałoby czas na zastanowienie się nad ta ustawą. Zaproponowałem parogodzinną przerwę. A opozycja upiera się, żeby sprawę odłożyć do jutra, zadowolona że udało jej się wygrać jedno głosowanie – stwierdził, dodając, że to działanie tylko w celach politycznych, "w nadziei, że blokowanie prac rządu przyniesie jej polityczne korzyści".

– Proponowałem 2-3 h godziny przerwy, ale opozycja nie chce tego przyjąć, bo jest szczęśliwa, że udało jej się na chwile przejąć większość w Sejmie i przegłosować absurdalny wniosek. Opozycja nie myśli racjonalnie, myśli tylko o tym, żeby odnieść drobny sukcesik – dodawał.

– Mam nadzieję, że Polacy zrozumieją, że opozycja totalna jest opozycją, której jedynym celem jest przewrócenie ładu w państwie, utrudnienie pracy służb, także służb medycznych – ocenił.

