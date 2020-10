"Przyszedł czas na nas". Maja Ostaszewska zakażona koronawirusem

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Maja Ostaszewska wytłumaczyła swoim fanom ostatni brak aktywności. Przyznała, że i jej rodzinę dotknął koronawirus.

"Przyszedł bowiem czas na nas. COVID rozpanoszył się w naszym domu" – czytamy. Aktora przyznaje, że chorobie towarzyszył ból głowy i całego ciała jakiego nie znała i który nie pozwalał jej spać. To z kolei wiązało się z ciągłym zażywaniem środków przeciwbólowych. Ostaszewska wymienia też inne objawy związane z koronawirusem. Pisze także o swoich emocjach i obawach.

"Gorączka i dreszcze, brak węchu i smaku, potworna słabość, zawroty głowy. Podróż do kuchni czy łazienki była wyzwaniem. Kiedy mijał kolejny, 8y dzień bez poprawy, lęk czy to draństwo nie postępuje dalej. Ale nie możesz wezwać lekarza żeby przyszedł, osłuchał cię i ocenił sytuację. Mocno wyczerpana starasz się sama ocenić swój stan. Nie masz pewności czy właściwie. Cały czas niepokój o bliskich..." – czytamy we wpisie aktorki.

Wszystko wskazuje na to, że stan Ostaszewskiej zdecydowanie się poprawił. "Dziś czwarty dzień bez objawów. Zdrowiejemy. Jeszcze kilka dni koniecznej izolacji i wracamy do życia" – podkreśla.

