"Nigdy wcześniej w historii III RP...". Premier zapowiada: Będziemy przeznaczać duże sumy

"Dziś Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o funduszu medycznym, który od samego początku był jego inicjatywą, a ja cieszę się i dziękuję Panu Prezydentowi za inspirację i za to, że mój rząd mógł pomóc w jej sprawnym przygotowaniu" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Jest to bardzo ważny krok i duże osiągnięcie dla polskiego systemu ochrony zdrowia, który był wyczekiwany przez wiele środowisk, gdyż stanowi otwarcie drzwi do nowoczesnego leczenia wielu odmian nowotworów i chorób rzadkich" – podkreśla premier.

"Jako przykład podam chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba ta w ciągu roku dotyka kilkuset dzieci. Podjęliśmy decyzję, że SMA może być leczona specjalną terapią, która jest droga, ale odpowiednio wcześnie zastosowana jest bardzo skuteczna w leczeniu. Dlatego by wykryć ją jak najwcześniej od następnego roku wprowadzamy specjalny program i przeznaczamy na niego kilka milionów złotych na badania najmłodszych" – poinformował.

"To jeden z wielu przykładów skutecznego działania w obszarze chorób rzadkich. Fundusz ma służyć także budowie kompetencji polskich lekarzy, m.in. onkologów, którzy będą korzystać z najnowszego sprzętu i procedur oraz leków, a wszystko to oczywiście dla dobra pacjentów. Stało się to możliwe poprzez ogromny przyrost środków na służbę zdrowia za rządów Prawo i Sprawiedliwość - z 77 do 108 miliardów złotych w ciągu 5 lat. Nigdy wcześniej w historii III Rzeczypospolitej nie było tak dużego kwotowego przyrostu na służbę zdrowia w tak krótkim czasie" –podkreślił szef rządu.

"Dla mnie, rządu i Prezydenta Andrzeja Dudy to najwyższy priorytet, dlatego w kolejnych latach będziemy przeznaczać duże sumy na służbę zdrowia. Wszystko po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie i mieli poczucie, że polska służba zdrowia zmierza we właściwym kierunku" – dodał.

