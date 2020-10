RMF FM: Senat nie przyspieszy prac nad ustawą covidową

Projekt ustawy nazywanej "covidową" zakłada m.in. wprowadzenie tzw. "klauzuli dobrego samarytanina", która zwalniałaby medyków z odpowiedzialności karnej za nieumyślny błąd w zakresie wykonywanych obowiązków w czasie pandemii koronawriusa, ustawowy nakaz noszenia maseczek oraz wprowadzenie dodatku dla personelu medycznego walczącego z COVID-19.

Jak ustalił reporter radia RMF FM Senat nie zamierza przyśpieszyć posiedzenia dotyczącego nowych propozycji rządu w walce z pandemią koronawirusa. Marszałek tej izby Tomasz Grodzki chce najpierw skierować ustawę do komisji, gdzie będą nad nią pracowali senaccy eksperci. O opinię mają także zostać poproszone samorządy lekarskie czy rektorzy uczelni medycznych.

W związku z tak zaplanowanym harmonogramem pracy, senatorowie będą mogli zagłosować nad ustawą covidową najwcześniej za tydzień. Tak bowiem wynika z planu posiedzeń Senatu.

Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu posłowie mieli głosować nad projektem Prawa i Sprawiedliwości ws. nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej, Cezary Tomczyk na samym początku obrad złożył wniosek o odroczenie głosowania do środy. Argumentował, że ustawa jest pełna błędów. Co więcej, posłowi opozycji nie spodobał się także tryb poddania ustawy pod dyskusję parlamentarzystów. Jego zdaniem propozycje zmian w prawie dotarły do posłów zbyt późno, aby mogli się z nimi należycie zapoznać.

Wniosek Tomczyka przeszedł głosami opozycji. Na sali sejmowej nie było 28 posłów PiS (m.in. Jarosława Kaczyńskiego, który przebywa na kwarantannie, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry, Jarosława Gowina, Michała Dworczyka). Tym samym głosowanie nad zmianami w prawie związanymi z pandemią koronawirusa zostało odroczone do środy.

