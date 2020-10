Zaskakujący zwrot w Sejmie. Morawiecki apeluje do Grodzkiego

We wtorek posłowie mieli pracować nad projektem ustawy autorstwa PiS o walce z COVID-19. Jednak Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odroczenie obrad i pod nieobecność posłów partii rządzącej wygrała głosowanie. Wicemarszałek Ryszard Terlecki ogłosił przerwę do jutra do godz. 9:00.

– Chcę zaapelować o rezygnację z obstrukcji, z przerw, z odroczeń i ze zwlekania. Chcę się zwrócić do marszałka Senatu o pilne przeprocedowanie tej ustawy w izbie wyższej zaraz po jej prawdopodobnym przyjęciu przez Sejm – powiedział na nagraniu opublikowanym na Facebooku Mateusz Morawiecki.

– Jestem gotowy wytłumaczyć panu marszałkowi podczas spotkania, jak ważne są to rozwiązania, jak bardzo pomagają lekarzom, pielęgniarkom, służbom w realizowaniu ich różnych zadań. Bardzo proszę postawmy na solidarność, tak jak stawiają na nią Polacy – dodał.

Premier powiedział, że już teraz zgłosiło się ponad 100 osób chętnych do pracy w tymczasowym szpitalu dla chorych na COVID-19, który powstaje na Stadionie Narodowym. – Pandemia to egzamin dla całej klasy politycznej, bo w walce z koronawirusem nie ma przecież rozwiązań prawicowych czy lewicowych. Są skuteczne lub nieskuteczne i my staramy się tą skuteczność ciągle podnosić – podkreślił.

Według niego rząd zwiększył liczbę łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 z 6 000 we wrześniu do 16 000. Jak dodał, gotowych jest również 2 000 respiratorów, które "czekają na podłączenie".

Dystans, dezynfekcja, maseczki

– Bardzo proszę, stosujmy się do zasady DDM: dystans, dezynfekcja, maseczki. Dopóki nie mamy szczepionki na koronawirusa, musimy zaszczepić w sobie dyscyplinę i właśnie solidarność – zaznaczył Morawiecki.

– Wszyscy bardzo potrzebujemy dziś odpowiedzialności społecznej. Wiele razy w historii naszego narodu udowodniliśmy, że kiedy jesteśmy solidarni i jesteśmy razem, to stawiamy czoła największym wyzwaniom. Mimo wszystkich różnic, ja zawsze będę otwarty na dobre pomysły. Ale dzisiaj trzeba przede wszystkim działać – podkreślił premier.