Nowe fakty o stanie zdrowia Szumowskiego

Jak ustalili dziennikarze gazety, Łukasz Szumowski wrócił już do domu i czuje się dobrze. Informator "SE" zdradził również kilka faktów z pobytu byłego ministra zdrowia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Według jego słów, kartoteka Szumowskiego była oznaczona czerwoną gwiazdką, "więc absolutnie nikt poza jego lekarzem prowadzącym nie miał wglądu do jego badań", a drzwi do sali, gdzie leżał były otwierane na kod. Były minister miał także przechodzić COVID-19 bez problemów.

We wtorek wieczorem 13 października serwis Wirtualna Polska poinformował, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Polityk został zarażony koronawirusem.

Szumowski miał mieć "widoczne objawy". Zarażeni byli także członkowie jego rodziny, były minister zdrowia miał zarazić się od swojej córki, która zaraziła się COVID-19 w szkole.

– Nie kontaktuję się z mediami, potrzebuję trochę odpoczynku – mówił były minister pytany przez Wp.pl czy potwierdza, że jest w szpitalu. Na pytanie o samopoczucie, Szumowski odpowiedział krótko: „Bywało lepiej”.

Szumowski oraz rzecznik rządu Piotr Mueller tłumaczą, że kiedy pod koniec września media podały, że były minister zdrowia jest chory, w rzeczywistości wynik badania prawdopodobnie był fałszywie dodatni. – Co czasem, przy tak czułej metodzie, się zdarza – mówił Szumowski.

Serwis Onet poinformował pod koniec września, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Wśród zakażonych mieli być również członkowie jego rodziny. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że do zakażenia nie doszło podczas wakacji w Hiszpanii, ponieważ po powrocie były minister zdrowia poddał się testom, a ich wynik był negatywny. Koronawirus musiał zaatakować go już w Polsce. Wtedy były minister zdrowia przekonywał, że wyzdrowiał i czuje się już dobrze.

