Jerzy Owsiak zakażony koronawirusem. "Wyniki testu zmieniły plany o 180 stopni"

Owsiak poinformował o zakażeniu swoim i żony w mediach społecznościowych. W ich przypadku testy zostały wykonane we wtorek i dały wynik pozytywny. Szef WOŚP pierwsze objawy miał już w piątek. Była to wysoka gorączka i ból mięśni.

."Ostatni tydzień był dla mnie i dla Fundacji bardzo pracowity -między innymi robiliśmy bardzo duże zakupy sprzętów medycznych. Prowadziliśmy je w ogromnym reżimie sanitarnym i chociaż po zakończeniu Konkursu Ofert czułem się jeszcze bardzo dobrze, to w piątek wieczorem poczułem typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów" – napisał Owsiak na Facebooku.

"Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny. To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus" – pisze Owsiak w dalszej części postu.

Jerzy Owsiak zaapelował również o to, aby nie lekceważyć nawet najlżejszych objawów. Podziękował także osobom wykonującym testy oraz służbom medycznym za ich pracę.

"Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w całej Polsce będąc na pierwszej linii frontu, przeprowadzają testy. Niezmienne pozdrowienia i szacunek dla wszystkich lekarzy, pracowników szpitali, ratowników, całego personelu

Fogiel: To była wpadka PiSmedycznego za ich nieprawdopodobnie ciężką i ważną pracę. Wszystkich cierpiących - mocno tulimy do serca. Walczymy!" – zakończył swój wpis szef WOŚP.