"Historia ich rozliczy", "dziękuję w imieniu dzieci". Dziennikarze komentują wyrok TK ws. aborcji eugenicznej

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wprowadził zakaz aborcji eugenicznej, dziennikarze podzielili się, co do oceny tego faktu. Część wskazuje, że nie jest to odpowiedni moment na rozgrzewanie społecznych emocji. Inni podkreślają, że decyzja TK zakończy dyskryminacje osób niepełnosprawnych, które jeszcze się nie urodziły.

O godz. 11 rozpoczęła się rozprawa w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 r. 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. W trakcie rozprawy przed siedzibą TK odbywały się manifestacje – zarówno zwolenników liberalnego prawa aborcyjnego, jak i działaczy pro-life, sprzeciwiających się aborcji eugenicznej. Możliwość dokonywania aborcji ze względu na podejrzenie nieodwracalnego uszkodzenia płodu to jedna z trzech przesłanek, które w obecnej sytuacji prawnej pozwalają na dokonywanie aborcji. Przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie była prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą – sędzia Justyn Piskorski. Trybunał orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. Fala komentarzy Wyrok Trybunału podzielił środowisko dziennikarzy. "Środek pandemii, niewydolne szpitale, miękki lockdown, kryzys finansowy - idealny moment na wojnę światopoglądową o aborcję" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski. "Historyczny wyrok. Historia ich rozliczy" – stwierdziła z kolei Kamila Biedrzycka. "Czyli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie wolno zabijać bezbronnych dzieci, które mogą być chore" – napisał Arkadiusz Grochot, dziennikarz Stacji7.pl "Chwała Niech Będzie Panu. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego dziękuję w imieniu dzieci" – taki wpis zamieścił Cezary Krysztopa, rysownik. "Po 27 latach od kompromisu i 22 lata od uchwalenia konstytucji okazało się, że "kompromis aborcyjny" jest fundamentalnie bezprawny" – stwierdził Marek Poniedziałek, dziennikarz Polskiego Radia Zachód. "Cieszę się, że zakazano aborcji eugenicznej. Jako ojciec, jako mężczyzna, jako katolik. I możecie rzucać na mnie obelg ile chcecie. Nic tego nie zmieni. Nie mam w zwyczaju kierować się w tym, co myślę opiniami innych. Bogu niech będą dzięki za tę decyzję!!!" – napisał Tomasz Terlikowski, publicysta "Do Rzeczy". "Aborcja z przyczyn społecznych i eugeniczna uznane za niezgodne z konstytucją. Jeśli ktoś chce to zmienić, musi zmienić konstytucje. A to wcale nie jest proste. Ale to nie koniec sporu" – dodał Terlikowski.

