"Jedyny słuszny wyrok", "polityczne łajdactwo". Politycy o orzeczeniu TK ws. aborcji

Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. "Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji" – głosi sentencja wyroku odczytana przez prezes TK Julię Przyłębską.

O godz. 11 rozpoczęła się rozprawa w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 r. 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. W trakcie rozprawy przed siedzibą TK odbywały się manifestacje – zarówno zwolenników liberalnego prawa aborcyjnego, jak i działączy pro-life, sprzeciwiających się aborcji eugenicznej. Możliwość dokonywania aborcji ze względu na pdoejrzenie nieodwracalnego uszkodzenia płodu to jedna z trzech przesłanek, które w obecnej sytuacji prawnej pozwalają na dokonywanie aborcji.

W od razu w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja nt. orzeczenia TK. Zebraliśmy dla państwa najciekawsze komentarze polityków. Zdania są mocno podzielone.

Wniosek grupy posłów dotyczący tej kwestii po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już trzy lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do TK w 2019 r.

Czytaj także:

TK: Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucjąCzytaj także:

Koronawirus: Sejm nie zgodził się na odrzucenie informacji premiera