Sejm przyjął "ustawę covidową". Niezwykła jednomyślność posłów

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jak zapowiedział marszałek izby Tomasz Grodzki, Senat zbierze się w poniedziałek.

Nowela zakłada, że osobom skierowanym do walki z COVID-19 podwyższono wynagrodzenie ze 150 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku. Dodatkowo, pracownicy medyczni i funkcjonariusze służb pracujący przy zwalczaniu epidemii będą mieli prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie kwarantanny i izolacji.

Zgodnie z nowelą, możliwe będzie zatrudnianie w trybie uproszczonym w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. W projekcie zapisano, że nie popełnia przestępstwa pracownik medyczny, który lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności. To tzw. klauzula dobrego samarytanina.

Zapisy ustawy covidowej dotyczą też nakazu noszenie maseczek. Nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży – wskazano w projekcie.

Czytaj także:

"Smutny dzień". Komisarz Rady Europy krytykuje orzeczenie ws. aborcji eugenicznejCzytaj także:

Ks. Kancelarczyk: Ten wyrok przyjmuję zadaniowo