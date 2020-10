"Ja się nie poddaję". Rudzińska-Bluszcz zamierza dalej kandydatować na stanowisko RPO

Do zaakceptowania kandydatury na RPO konieczna jest bezwględna większość głosów. W przypadku czwartkowego głosowania wyniosła ona 224 posłów. Za Rudzińską-Bluszcz głosowało 201, przeciw 237. 9 posłów wstrzymało się od głosu. Niewybranie Rudzińskiej-Bluszcz oznacza, że procedura zgłaszania kandydatów na RPO zostanie przeprowadzona ponownie. W poprzedniej procedurze była ona jedyną zgłoszoną kandydatką. Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło własnej kandydatury.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz deklaruje, że nie rezygnuje ze swoich planów. "Działamy dalej. Będę konsekwentnie ubiegać się o stanowisko RPO. Dla Was" – czytamy we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale zgodnie z ustawą o rzeczniku Praw Obywatelskich nadal pełni on tę funkcję, do czasu powołania swego następcy. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz.

