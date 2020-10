Woś: Nie będzie można wykonać zabiegu po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw

– W momencie, w którym będzie ogłoszony wyrok w Dzienniku Ustaw, ten przepis dopuszczający dotychczas przesłankę eugeniczną po prostu przestaje obowiązywać. Jeżeli ktokolwiek miał skierowanie na wyrok zabiegu, a wyrok będzie ogłoszony to nie może tego wykonać z tej racji, że takiej przesłanki prawnej nie ma – stwierdził Woś.

– Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie opowiedział się za równością istot ludzkich. To kwestia konstytucyjna, kwestia zakazu dyskryminacji osób tylko dlatego, że ktoś jest niepełnosprawny lub chory (...) Trzeba podziwiać odwagę Trybunału. Gratuluję, że sędziowie się na to zdecydowali i nie wprowadzali żadnego rozróżnienia, przy której chorobie chronimy dziecko w fazie prenatalnej, a przy której pozwalamy na aborcję. Trybunał jednoznacznie powiedział, że Rzeczypospolita chroni życie, to wynika z przyrodzonej godności człowieka – dodawał.

Nikt nie ma pomysłu żeby karać kobiety

– Już teraz nie karzemy kobiet i nikt nie ma takich pomysłów. Każemy za współudział. Kodeks Karny przewiduje jako zbrodnię jeśli ktoś zmusza kobiety, jako przestępstwo zachęcanie, podżeganie i tak dalej. Jestem w stanie sobie wyobrazić jakiś dodatkowy typ kwalifikowany, który by inaczej traktował przypadki z aborcji eugenicznej. Najważniejsze to zapoznać się teraz z uzasadnieniem TK, wtedy będzie jasna wykładnia jak Trybunał rozumie ten przepis – zaznaczył Woś.

