Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Zmiany dotkną wszystkich Polaków

Abp Jędraszewski napisał list ws. drugiej fali koronawirusa

"Proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus" – pisze w liście do wiernych abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.