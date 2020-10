Marczułajtis: Boję się, że następnym krokiem będzie zakaz antykoncepcji

Jagna Marczułajtis-Walczak jest oburzonowa czwartkowym wyrokiem TK. Trybunał uznał, ze tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Zdaniem parlamentarzystki, czwartek to czarny dzień dla kobiet. – Kobiety będą rozpaczliwie szukały możliwości, aby sobie pomóc. Matki, które będą miały środki na dokonanie aborcji za granicą, w warunkach szpitalnych, zrobią to. W gorszej sytuacji znajdą się kobiety, które nie będą mieć środków na to, aby pod opieką lekarza dokonać zabiegu. One będą skazane na podziemie aborcyjne lub na jakieś szamańskie sposoby, które mogą zagrozić ich życiu – mówi.

Była snowboardzistka podkreśla, że dzieci, które przeżyją, będą skazane na niewyobrażalne cierpienie. A na ich ból będzie patrzeć cała rodzina.

– Matki, które stać na kosztowną rehabilitację, ulżą dziecku w cierpieniu. Ale w większości rodzin, nawet dobrze sytuowanych, po narodzinach chorego dziecka sytuacja materialna się pogarsza. Matki proszą i żebrzą o środki na leczenie i rehabilitację. Zamiast skupić się na dziecku, spędzają wiele czasu na pozyskiwanie funduszy na niezbędną rehabilitację. Wsparcie państwa jest niewystarczająca – zaznacza.

– W Polsce krok po kroku odbiera się kobietom prawo do decydowania o sobie. Najpierw wycofano pigułki dzień po. Teraz jest zakaz aborcji. Boję się, że następnym krokiem będzie zakaz antykoncepcji – podumowuje posłanka Koalicji Obywatelskiej.

