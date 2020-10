"Do Rzeczy" nr 44: Infiltracja? Ks. prof. Dariusz Oko i Taylor R. Marshall o przyczynach kryzysu w Kościele

– To przede wszystkim geje są agresorami w Kościele – mówi ks. prof. Dariusz Oko w rozmowie z Tomaszem Rowińskim.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Andrzej Duda w drugiej kadencji mniej musi, a więcej może. Jak to wykorzysta? Czy ma polityczny plan na przyszłość? – zastanawia się Kamila Baranowska w artykule „Tajny plan Dudy?”.

– To truizm, ale Wojciech Pszoniak kochał życie. Zachwycał się pięknymi kobietami i był świetnym mężem wspaniałej żony. Znano go jako smakosza. A jego filmowe i teatralne zasługi, niezależnie od tego, co wygadywał, zupełnie niepotrzebnie wkraczając w rejony polityki, są nie do przecenienia – pisze Krzysztof Masłoń w tekście „Wytrawny smakosz życia”.



– Media „społecznościowe” karmią każdą ze swych baniek tym, co czyni ją jeszcze bardziej zamkniętą w zapiekłej nienawiści. Dając każdemu więcej i więcej tego, co go „nakręca”, wzmocniły tylko proces mający głębsze źródła – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Algorytmy trybalizacji”.

– Rodzina czeczeńskiego islamisty, sprawcy zabójstwa nauczyciela Samuela Paty, które niedawno wstrząsnęło Francją, dostała azyl we Francji w 2011 r. Od niedawna prezydent Francji Emmanuel Macron i niektórzy jego ministrowie głośno mówią o problemach z islamizmem i zapowiadają konkretne działania. Czy to przełom? – pisze Oliver Bault w tekście „Francuska dziwna wojna z islamizmem”.





–Zmuszeni jesteśmy rezygnować z węgla na rzecz innych źródeł energii. Jednym z nich może być elektrownia jądrowa. Czy w ogóle ma jednak szanse w Polsce powstać? – zastanawia się Łukasz Warzecha w artykule „Atomowa zagadka”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Krzysztof Szujecki, historyk sportu opowiada o pierwszych polskich sportsmenkach w rozmowie z Tomaszem Zbigniewem Zapertem

