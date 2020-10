Jaki punktuje Scheuring-Wielgus: Przestrzegamy Konstytucję tylko wtedy kiedy jest nam wygodnie?

Joanna Scheuring-Wielgus pochwaliła się na Twitterze uczestnictwem w protestach radykalnej lewicy. Ich celem jest zakłócanie dzisiejszych Mszy świętych i walka o prawo do aborcji.

"Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują" – napisała posłanka.

Na jej wpis odpowiedział były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł Patryk Jaki. Polityk zwrócił posłance uwagę, że Kościół katolicki jest największą instytucją w Polsce, która zajmuje się najciężej chorymi i potrzebującymi. "A pani poseł dla wygody oddała nawet własnego psa" – przypomniał. Jak dodał, do kościoła przychodzą ludzie się modlić. "Konstytucja gwarantuje im to prawo a KK penalizuje zakłócanie tego prawa" – podkreślił i zapytał: "To jak - przestrzegamy Konstytucję tylko wtedy kiedy jest nam wygodnie?".

Jaki zakończył swój wpis stwierdzeniem, że jeżeli komuś nie nie podoba się orzeczenie Trybunału, są procedury demokratyczne, aby jego skład zmienić. "Problem polega na tym, TK za innych władz miał dokładnie taką samą linie orzeczniczą" – skwitował.

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

Od czwartku w wielu miastach Polski odbywają się protesty przeciwko temu orzeczeniu. Manifestacje są niezwykle burzliwe. Protestujący m.in. obrzucili policję kamieniami, zdewastowali radiowóz oraz pomnik Ronalda Reagana. Dziś organizacje feministyczne organizują protesty w kościołach. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć zdewastowanych świątyń.

