Pinkas: To przerażające zjawisko doprowadziło do wysokiej fali zachorowań

Epidemia ma to do siebie, że się wreszcie kończy. Jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej pandemii niezwykle wzmocnieni – powiedział w poniedziałek główny inspektor sanitarny prof. Jarosław Pinkas. Według niego fala hejtu wobec części ekspertów to "przerażające zjawisko, które w dużej mierze doprowadziło do wysokiej fali zachorowań".