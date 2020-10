"Wyzywam cię na pojedynek psychopato i dewiancie religijny z Żoliborza". Skandaliczny wpis znanego aktora

Sobolewski zapowiada: Pomysł Gowina nie będzie procedowany. Jest sprzeczny z Konstytucją

To do czego doszło, szczególnie w niedzielę, jest niedopuszczalne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część z tych osób, bo nie można generalizować, zachowywała się jak dzicz – mówi Krzysztof Sobolewski odnosząc się do protestów jakie maja...