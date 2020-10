"Z jedną mową nienawiści pani walczy, a drugą wspiera". Mazurek wypomina Scheuring-Wielgus hipokryzję

– Jeżeli ktoś chce mi dawać grzywnę za to, że weszłam do kościoła w milczeniu i w milczeniu stanęłam z kartką, na której napisałam, że nie zgadzam się na to, by to Kościół decydował, czy kobieta ma urodzić dziecko czy nie, to proszę – można mi taką grzywnę wstawić – mówiła w RMF FM posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus

– Nie boję się grzywny. Jeżeli mam dostać grzywnę za to, że weszłam do kościoła z moim mężem, żeby zaprotestować przeciwko wtrącaniu się Kościoła w moje prywatne życie, to ja taką grzywnę przyjmę z dumą – mówiła w RMF FM posłanka Lewicy. Pytana o wulgarny język, który towarzyszy protestom, stwierdziła, że "straszliwy bluzg słyszy od wielu lat od hierarchów kościelnych i polityków PiS, którzy szczują na osoby LGBT, szczują na kobiety nazywając je feminazistkami". Pytana, czy pani uważa, że to jest język debaty publicznej odparła. – Nie popieram, ale rozumiem. – Z jedną mową nienawiści pani walczy, a drugą wspiera. To czysta hipokryzja. Widać jak pani walka z mową nienawiści leżała na sercu – mówił prowadzący audycję. – Takie są teraz emocje, to są emocje tłumu, ja się z tym zgadzam – odparła polityk. Na sugestię Roberta Mazurka, że gdyby Lewica rzeczywiście chciała doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu wnioskowałaby o zmianę Konstytucji, Scheuring-Wielgus stwierdziła, że nie dojdzie do zmiany ustawy zasadniczej w czasach, kiedy Polską rządzi prawica. – Pani nie chce zmieniać prawa, tylko wszcząć awanturę i iść na konflikt z PiS-em – ocenił dziennikarz. – Konstytucja jest jednym z najważniejszych dokumentów podpisanych w Polsce, ona jest naprawdę czymś dobrym. Jest tam kilka punktów, nad którymi bym się pochyliła, ale nie w czasach, kiedy rządzi PiS – mówiła posłanka Lewicy. Zapowiedziała jednocześnie, że jeśli Lewica wygra wybory, to jedną z pierwszych rzeczy, którą będą chcieli wprowadzić będzie liberalizacja prawa aborcyjnego. Czytaj także:

