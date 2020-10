Terlecki: Symbole przypominające Hitlerjugend i SS na maseczkach posłów opozycji. PO chce przeprosin

Dziś Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. – Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy – powiedział na początku obrad wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Niedługo po tych słowach doszło do awantury na sali plenarnej. Posłanki opozycji wznosiły transparenty z hasłem "To jest wojna", po czym ruszyły w kierunku ław sejmowych PiS-u. Interweniowała Straż mMrszałkowska, a wicemarszałek Terlecki ukarał wykluczeniem dwóch posłów KO: Sławomira Nitrasa i Klaudię Jachirę, po czym zwołał konwent seniorów.

Po burzliwych wydarzeniach w Sejmie, na konferencji prasowej, posłowie Koalicji Obywatelskiej domagali się przeprosin od wicemarszałka za porównanie symbolu strajku kobiet z symbolami nazistowskimi.

– Sytuacja, w której marszałek Terlecki obraża posłów, którzy noszą symbol Strajku Kobiet i porównuje do czasów Hitlera jest czymś nagannym – ocenił Cezary Tomczyk.

Polityk PO stwierdził również, że nie zgadza się na wykluczenie posłów. – Nasi posłowie zostali wykluczeni z obrad. Absolutnie na to się nie godzimy. Sejm jest miejscem do rozmowy, do debaty, czasem i do ostrego sporu. Po to, żeby wszystkie strony powiedziały na czym im zależy – ocenił.

