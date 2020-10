Macierewicz nie wytrzymał. Ostro odpowiedział Winnickiemu: To jest wina tych barbarzyńców!

Były szef MON ostro odpowiedział na wystąpienie Roberta Winnickiego, który z mównicy sejmowej zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu, że celowo każe policji zachowywać się biernie pod kościołami, żeby "była jak największa profanacja, żeby jak najwięcej pomników zostało sprofanowanych". – Bo to co urządzacie na ulicach i w tej izbie jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu – przekonywał.

Antoni Macierewicz ocenił słowa posła Konfederacji jako "skandaliczne". – Słowa, które oskarżały pana Jarosława Kaczyńskiego o to, co jest winą tych barbarzyńców, tych którzy dzisiaj atakują życie ludzkie – mówił poseł PiS. Zwracając się do Winnickiego apelował: "Bardzo proszę pana posła, aby nigdy więcej takie kłamstwa z pana ust nie padły. Bo one są skandaliczne i niedopuszczalne".

