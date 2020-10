Czerwińska o protestach: Jedynym postulatem jest to, żeby robić burdy na ulicach

Dzisiaj przed Sejmem odbywa się kolejny protest przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Rzeczniczka PiS poproszona w Sejmie o odniesienie się do postulatów protestujących, stwierdziła: "Do jakich postulatów? Tam (na protestach - red.) są różne postulaty. Są wypowiadane w takiej atmosferze, że trudno usłyszeć, jakie są postulaty. Tam nie ma żadnych postulatów".

– Jedynym postulatem jest to, żeby robić burdy na ulicach, profanować świątynię, zakłócać msze święte, niszczyć mienie publiczne i prywatne. To są postulaty. Na pewno nie będziemy szli krok wstecz w stosunku do tego, co się dzieje – stwierdziła Czerwińska.

Wyrok TK i protesty

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z konstytucją aborcji eugenicznej. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

– Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK jest prawem obowiązującym. Nie ma od niego żadnego trybu odwoławczego lub możliwości zatrzymania wprowadzenia go w życie.

Od czwartku trwają protesty środowisk lewicowych i feministycznych przeciwko decyzji sędziów Trybunału. Podczas manifestacji dochodziło do dewastacji pomników, profanacji świątyń oraz blokowania przejazdu samochodów.

