Fala komentarzy po oświadczeniu Kaczyńskiego. "Okropne jest to, że kościołów trzeba dziś bronić"

– Ten wyrok jest całkowicie zgodny z konstytucją. Co więcej, w świetle konstytucji, innego wyroku w tej sprawie być nie mogło – tłumaczy wicepremier Jarosław Kaczyński, w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Polityk odniósł się w nim do wyroku TK dot. aborcji oraz do protestów, które mają miejsce w wielu miastach w Polsce.