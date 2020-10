Wiceminister zdrowia: Resort czeka jeszcze na 15,5 mln zł za niedostarczone respiratory

Wiceminister odpowiadała na pytanie poselskie Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego (KO) o nierozliczenie umowy z kwietnia 2020 r. na zakup respiratorów oraz o brak celowości, gospodarności i transparentności przy dokonywaniu zakupów związanych z COVID-19. Według nich do tej pory nie dostarczono 1041 respiratorów, a handlarz bronią, który miał je dostarczyć, do tej pory nie zwrócił za nie pieniędzy.

Wiceminister wyjaśniła, że od początku pandemii resort analizował i przygotowywał zakup dodatkowego sprzętu dla szpitali, które będą leczyły chorych wymagających specjalistycznej opieki.

Szczurek-Żelazko podała, że w pierwszych tygodniach pandemii – 14 kwietnia – minister zdrowia podpisał umowę ramową z firmą E&K sp. z o.o. i zamówił u niej 1241 respiratorów.

Podała, że dostawa miała mieć kilka etapów, a jej ogólna wartość 44 mln 427 tys. euro.

Wyjaśniła, że w wówczas zamówiono cztery rodzaje respiratorów – pierwszy rodzaj – 200 sztuk z dostawami 25 szt. w kwietniu, 50 w maju, i 125 szt. w czerwcu. Cena za jeden respirator wynosiła 9 tys. euro. Za te urządzenia dokonano przedpłaty w 100 proc. – zaznaczyła.

Kolejny rodzaj respiratorów zamówiony został w liczbie 196 szt. i miał być dostarczony również etapami – 46 w maju i 150 w czerwcu, a cena łączna wynosiła 8 mln 761 tys. euro – 44,7 tys. zł za sztukę – wyliczała w Sejmie wiceminister. Za tę część zamówienia przedpłacono 65 proc., a 35 proc. miało trafić do firmy po dostawie.

Trzecia i czwarta transza respiratorów – 200 szt. i 645 szt. – miały być przekazane do końca kwietnia i do końca czerwca. One również były przedpłacone – zaznaczyła

Spółka nie wywiązała się z terminów dostaw i Skarb Państwa odstąpił od umowy po dostarczeniu 200 sztuk – 50 szt. za 45 tys. euro jedna sztuka i 150 szt., po 44,5 tys. euro za sztukę.

Wartość dostarczonych respiratorów to 8 mln 950 tys. euro. Dlatego spółka została wezwana do zwrotu 26 mln 348 tys. euro. Ministerstwo wezwało ją do zwrotu kwot z odsetkami i naliczono kary umowne przewidziane w umowie – 3 mln 641 tys. euro – podała Szczurek-Żelazko.

Zaznaczyła, że w maju 2020 r. firma zwróciła 14 mln 231 tys. euro, a do zwrotu pozostało 11 mln 921 tys. euro plus kary umowne (3 mln 641 tys. euro) – łącznie 15 mln 562 tys. euro.

Zgodnie z pismem przekazanym przez firmę do resortu zdrowia 14 sierpnia zobowiązała się ona do zwrotu pozostałych zaliczek do 30 października

Podkreśliła, że respiratory dostarczone przez firmę i kupione i dostarczone w ramach umów z innymi firmami trafiły do Agencji Rezerw Materiałowych i są wydawane na bieżąco podmiotom leczniczym – szpitalom w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.

Mówiła, że analizy zapotrzebowania prowadzone są każdego dnia na poziomie województw i rozszerzana jest w zależności od rosnących potrzeb baza łóżek szpitalnych przeznaczonych dla chorych na COVID-19, również tych wyposażonych w respiratory.

Wiceminister podkreśliła, że część z nich jest nadal dostępna dla pacjentów chorych na inne schorzenia, a resort analizuje potrzeby i zgłoszenia – także ze strony posłów – o zapotrzebowaniu na takie urządzenia.

Czytaj także:

WP: Jeśli pełny lockdown, to jeszcze w tym tygodniu, przed 1 listopada. "Możemy nie mieć wyboru"Czytaj także:

Gowin: 5-tysięczne dotacje wejdą do projektu ustawy covidowejCzytaj także:

Ekspert: Liczba zakażeń nie jest zaskakująca