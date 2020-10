"Tam nie ma Boga. Jest polityka i kasa". Skandaliczne słowa Jachiry w Sejmie

Klaudia Jachira podczas wystąpienia w Sejmie zaatakowała wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Kościół katolicki w Polsce. Odniosła się do wtorkowego apelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości o obronę świątyń przed wandalami biorącymi udział w protestach środowisk feministycznych i lewicowych. Przeciwniczki czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z konstytucją aborcji eugenicznej, od samego początku kierowali swoją agresję również na kościoły.

– Kościół może być rożnie oceniany, można być człowiekiem wierzącym albo niewierzącym. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez kościół, to jedyny system moralny, który jest w Polsce powszechnie znany. Jego odrzucenie to nihilizm i ten nihilizm właśnie widzimy – mówił polityk.

– Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła – tłumaczył wczoraj Kaczyński.

"W kościołach nie ma Boga"

Klaudia Jachira podczas środowego wystąpienia w Sejmie zaatakowała prezesa PiS oraz Kościół katolicki w Polsce.

– A teraz poseł Kaczyński, odpowiedzialny za obronność i bezpieczeństwo, wzywa do wojny domowej i obrony partyjnych interesów, bo kościoły to przybudówki partii PiS. Tam nie ma Boga, tam jest twarda polityka i kasa. Do tego doprowadziliście – powiedziała w środę w Sejmie Jachira.

Poseł zarzuciła Jarosławowi Kaczyńskiemu tchórzostwo i brak zainteresowania sprawami kobiet w Polsce. Stwierdziła również, że "dyktatura PiS" niedługo upadnie.

– Pośle Kaczyński, był pan chociaż raz, przez ostatni tydzień, porozmawiać z kobietami? Bo ja byłam trzy razy pod pana domem i jakoś pana nie widziałam. Kryje się pan za kordonem policji, za ochroniarzami za nasze pieniądze. Ma pan coś do powiedzenia narodowi? To proszę wyjść na ulice i powiedzieć to narodowi prosto w twarz. Każda dyktatura w końcu upadnie. Właśnie przyszedł czas na was, tchórze – powiedziała poseł KO.

