Posłowi Porozumienia i jego rodzinie grożono śmiercią. "Redaktor zadowolony?"

Kaczyński do opozycji: Jesteście przestępcami i odpowiecie za to

Wzywając do demonstracji w czasie epidemii, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami i odpowiecie za to – mówił w środę w Sejmie wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, zwracając się do polityków opozycji.