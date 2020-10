POLITICO: Tusk w samoizolacji. Ma objawy koronawirusa

Były polski premier czeka na wyniki testu. Tusk ma objawy koronawirusa i dlatego podjął decyzję o poddaniu się samoizolacji. Serwis przypomina, że 15 października Donald Tusk przewodniczył spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej przed szczytem UE w Brukseli.

Na razie Donald Tusk oficjalnie nie potwierdził tych doniesień. Postanowił jednak skrytykować działania polskiego rządu w kontekście pandemii. "Polska jest najgorzej przygotowanym państwem do jesiennej fali epidemii w całej Unii. Gdy inni szykowali się na wojnę z wirusem, wy - na wojnę z narodem. Wycofajcie się z niej, zanim dojdzie do tragedii. Ludziom pozostał krzyk, decyzje należą do was" – czytamy w najnowszym wpisie byłego szefa Rady Europejskiej.

Koronawirus w Polsce

Mamy 18 820 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku pandemii. Ostatniej doby odnotowano też największą liczbę zgonów.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (2885), mazowieckiego (2644), małopolskiego (2165), śląskiego (1868), łódzkiego (1860), kujawsko-pomorskiego (1215), dolnośląskiego (1140), podkarpackiego (1039), pomorskiego (901), lubelskiego (700), świętokrzyskiego (536), warmińsko-mazurskiego (442), opolskiego (395), lubuskiego (380), zachodniopomorskiego (360), podlaskiego (290).

Resort zdrowia poinformował również, że z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 207 osób. "Jednocześnie informujemy o usunięciu przez WSSE w Krakowie 2 zgonów, odejmujmy je ze statystyk" – przekazano. Liczba zakażonych wzrosła dziś do 299 049, z czego 4 851 zmarło.

