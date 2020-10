"DGP": Mosbacher zostanie odwołana? Trump rozważa tę opcję

Grenell to były ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech i zadeklarowany homoseksualista oraz zwolennik postulatów LGBT. Obecnie jest doradcą Republikanów na polu kontaktów ze środowiskami homoseksualistów i osób LGBT. Jak podaje informator gazety, funkcja ambasadora w Polsce może być jedną z ważniejszych w administracji Donalda Trumpa, jeśli ten wygra nadchodzące wybory prezydenckie w USA.

– Posada ambasadora w Warszawie może być dla niego intratną opcją, jeżeli administracja Trumpa w okresie drugiej kadencji skoncentruje się na przemodelowaniu mechanizmów działania NATO i oprze się, jak 17 lat temu George W. Bush, na Polsce – stwierdziło źródło gazety.

Niedawno Grenell opublikował na portalu The Hill tekst, w którym chwalił Donalda Trumpa za wciągnięcie Polski do bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nazywając to „sukcesem polityki zagranicznej prezydenta USA Donalda Trumpa”. Grenell przypomniał także, że mija rok odkąd USA zwolniły Polaków z obowiązku posiadania wizy przy wjeździe do kraju na okres 90 dni w celach biznesowych i turystycznych.

Po publikacji Grenella część analityków odpowiedzialna za region Europy Środkowo-Wschodniej zaczęła rozważać ewentualną zmianę na stanowisku ambasadora USA w Polsce.

– Jest z pewnością szarą eminencją sztabu i wpływa na wizję polityki zagranicznej – stwierdziło źródło związane z Demokratami w Kongresie.

